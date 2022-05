x x

SARONNO – E’ stato portato in codice giallo all’ospedale San Anna di Como con escoriazioni varie e trauma toracico il 21enne vittima dell’incidente avvenuto ieri sera alle 20 in via Volta.

L’impatto è stato frontale e decisamente violento tra la moto su cui viaggiava il ragazzo e una Citroen. I danni della vettura raccontano come il giovane sia finito sul parabrezza. La moto finita in mezzo alla strada ha preso fuoco. Immediate le richieste d’aiuto e anche l’arrivo di un residente con l’estintore da un palazzo. Sono presto sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Per aiutare il 21enne è intervenuta un’ambulanza da Lomazzo e un’automedica. Il giovane cosciente ha collaborato coi soccorritori che poi l’han portato all’ospedale comasco per le cure del caso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn