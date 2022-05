x x

SARONNO – Sono stati i volontari della Protezione civile cittadina i protagonisti della Giornata del Verde Pulito a Saronno. L’iniziativa è stata organizzata in due momenti: uno alla Cascina Colombara, con Fiab e Ambiente Saronno, che hanno trovato diverse discariche di materiale edile e una all’interno del Parco Lura.

Quii i protagonisti sono stati i volontari della Protezione civile che hanno allestito un punto accoglienza in via Volpi e poi da qui hanno accompagnato i saronnesi che hanno aderito all’iniziativa, solo una decina malgrado l’appello del comune, nell’area verde dove sono state ripuliti diversi punti. Presente anche il Consorzio del Parco.

Ovviamente i rifiuti raccolti sono stati anche differenziati così per Econord Amsa, che si occuperà dello smaltimento a fine giornata sono stati preparati complessivamente sette sacchi, due bidoni di vetro e metà bidone di carta e cartone.

