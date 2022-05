x x

SARONNO – Un’edizione su due ruote della giornata del verde pulito si è tenuta stamattina a Saronno con l’evento organizzato da Fiab in collaborazione con Legambiente Saronno.

Alle 8,45 una decina di ciclisti sono partiti da piazza Libertà e arrivati in via Torres, alle porte della Cascina Colombara. Dopo un primo stop al punto allestito da Ambiente Saronno hanno iniziato la ricognizione nell’area verde con un giro di bicicletta la segnalazione di alcuni scarichi abusivi di materiali edili

“E’ una bella area con percorsi da valorizzare e promuovere, anche posizionando una segnaletica adeguata – spiega il delegato Fiab – È auspicabile una stretta collaborazione tra i Comuni, le associazioni ambientaliste e i singoli cittadini. La giornata è stata sicuramente positiva, con una buona partecipazione, sia per la pulizia delle aree verdi che per la biciclettata. Da segnalare la presenza di scarichi abusivi di materiali edilizi”.

