CISLAGO – Il primo maggio si è svolto il terzo trofeo della città di Borgosesia, una gara di alto livello di karatè a cui hanno partecipato atleti provenienti da varie regioni italiane tra cui anche i ragazzi della Cistellum Judo-Karate portando a casa ottimi risultati, in specialità kata, tra le categorie seniores e under 21: Andrea Morandi ha ottenuto l’oro under 21 e bronzo seniores, Andrea Monza l’argento under 21 e bronzo seniores e Davide Mantegazza il bronzo under 21.

“La partenza della gara è stata un po’ difficoltosa, soprattutto per l’emozione di tornare a gareggiare dopo due anni di stop” dichiara l’atleta Andrea Morandi; i ragazzi del karatè, infatti, sono rimasti fermi per quasi un anno e mezzo dagli allenamenti, a causa del covid, e conseguentemente anche la partecipazione alle gare ha subito una battuta d’arresto.

Lo staff tecnico si è detto molto soddisfatto della prestazione sportiva degli atleti, sostenendo che al di là dei risultati ottenuti, l’obiettivo fondamentale era riportare ai ragazzi l’abitudine a gareggiare, fondamentale per gestire al meglio la propria prestazione.

(foto: da sinistra Andrea Monza, Davide Mantegazza, Ambrogio Mantegazza, Andrea Morandi, Samuele Morandi, Andrea Quagliotti)

22052022