CERIANO LAGHETTO / SOLARO – Cade dalla bicicletta e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata oggi alle 16.30 ad un ciclista di 50 anni che percorreva via Laghetto a Ceriano Laghetto. Per soccorrerlo sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Misinto che lo ha quindi trasprto al nosocomio di Saronno dove è stato medicato di lievi escoriazioni.

Intossicazione etilica a Solaro: la scorsa notte alle 2.35 è accorsa l’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno in viale Lombardia per soccorrere un giovane di 23 anni, che è stato quindi trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, stava male ma non è comunque apparso in gravi condizioni.

22052022