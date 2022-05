x x

CERIANO LAGHETTO – Lutto a Ceriano Laghetto per la tragica scomparsa di Giuseppe De Salvo: 79 anni, pensionato molto conosciuto in paese per il suo impegno nel volontariato, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Matera. La sua automobile si è scontrata con un’altra vettura, un impatto violentissimo avvenuto lungo la statale 7 Appia, fra Matera e Ferrandina. De Salvo era originario della Basilicata – dove tornava spesso – ma da tanti anni abitava a Ceriano ed era un volontario dell’associazione “Massimo Brioschi”, ed era stato eletto di recente nel direttivo del consiglio del Centro diurno anziani di Villa Rita.

In base alle prime ricostruzioni dell’accaduto da parte delle forze dell’ordine, la Fiat 500L con al volante De Salvo si è schiantata frontalmente con un autocarro e l’impatto non ha lasciato scampo al cerianese. Sono ora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire tutti i contorni della dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

(foto archivio: il centro anziani di Villa Rita dove De Salvo era nel consiglio direttivo)

