Limbiate, l’istituto agrario Castiglioni sul podio per la salute delle piante

LIMBIATE – L’istituto agrario Castiglioni di Limbiate, ha deciso di prendere parte al concorso lanciato da Regione Lombardia e Ersaf che riguardava l’importanza delle piante nel pianeta e di quanto la vegetazione abbia sofferto a causa della globalizzazione. Tra le tre classi che hanno partecipato, due sono riuscite ad aggiudicarsi un posto sul podio grazie alla realizzazione di video efficace.

“In quanto dirigente dell’istituto Castiglioni – annuncia la dirigente della scuola – sono orgogliosa dell’eccellente risultato ottenuto dagli studenti sotto la guida di docenti che, con entusiasmo e professionalità, insegnano il rispetto e la cura dell’ambiente e del territorio e trasmettono valori che accompagneranno gli studenti per tutta la loro vita.”

Ecco delle brevi descrizioni dei video realizzati dagli studenti delle classi:

“Insetti alieni… chi li ferma più?”

(classe 4CTG classificata prima per la categoria scuole superiori )

“Nella video-clip sono stati presentati alcuni insetti alieni di cui si è avuta esperienza, si è cercato di indagare come entomologi-detective e di ricostruire le incredibili vie che presumibilmente questi alieni hanno percorso per arrivare da noi ad attentare la salute e la vita delle nostre piante, sia dei nostri boschi che delle nostre colture. Si è raccontato, sotto forma di edizione straordinaria del telegionale, la storia del tarlo asiatico, del cinipede del castagno, della diabrotica del mais e di altre nuove avversità… e di quanto sia difficile bloccare la loro pericolosissima diffusione.”

Anche a noi piace viaggiare!

(classe 4AP classificata terza per la categoria scuole superiori )

“Insetti alieni che volano e viaggiano come fanno gli uomini, anzi viaggiano con loro in giro per il mondo. ‘Quanto è bello viaggiare’, direbbero se potessero parlare, invece loro sgranocchiano piante, le nostre piante, un bene prezioso. Loro lo fanno per vivere, per essere sul mondo, un mondo sempre più globale e noi come facciamo? Seguite il nostro servizio e ne vedrete delle belle.”

“Misteriose nuove tremende patologie… s’infiltrano silenziosamente falcidiando vittime”

(classe 3CTG)

“Sempre più patologie attaccano piante arboree, erbacee e anche i raccolti delle piante che sfamano l’uomo. Anche se invisibili già in passato alcune malattie hanno provocato morie di alberi e vere e proprie carestie. Nella video-clip seguiamo le indagini di un dottore delle piante del servizio fitosanitario, e siamo alla dogana aeroportuale dove l’unità cinofila dei carabinieri forestali che sta controllando il passaporto delle piante sta bloccando un insetto, la sputacchina, che veicola un batterio pericolosissimo per gli ulivi: la Xilella partito dal lontano Costa Rica fino ad arrivare da noi.”

25092021