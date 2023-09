SARONNO – “Siamo alle solite. In pochi mesi, per l’ennesima volta la nostra segreteria è stata “visitata” dai ladri. Non hanno portato via nulla, perché in una segreteria di una società calcistica non c’è niente da portare via, ma hanno spaccato le porte e danneggiato le serrature. Tutto distrutto, tutto da rimettere in sesto”

Inizia così la nota della Gs Robur con cui commenta il furto messo a segno nella notte tra domenica e lunedì nella sede dell’associazione al centro sportivo Ronchi.

“Per l’ennesima volta. Non possiamo che esprimere il nostro disappunto e l’amarezza per questo atto vile e ignobile, che colpisce non solo la nostra società sportiva, ma anche tutti i soci, i volontari, i dirigenti, gli allenatori e i bambini che frequentano il nostro centro sportivo.

Siamo una famiglia, una comunità e tutta questa reiterata violenza, questi “dispetti” ci fanno male nel profondo. Chiediamo a tutti voi di sostenerci in questo momento difficile, con la vostra presenza, la vostra fiducia e la vostra collaborazione perché questi ignobili atti non si ripetano mai più. Grazie di Cuore”.

