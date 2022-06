x x

UBOLDO – La notizia più cliccata ieri su ilSaronno è stata sicurametne la sparatoria avvenuta tra Uboldo, Cerro Maggiore e Rescaldina in cui è rimasto ferito alle gambe per un 35enne.

Confuso e pronto a buttarsi sui binari un 40enne è stato salvato dai carabinieri.

Treni troppo corti per accogliere tutti i viaggiatori e uno stop per un passeggero senza biglietto: ieri mattinata di passione sul Malpensa Express.

Rodari festa di fine anno tra sport e colori.

La propèosta di Fi: vista la scarsa cura del verde in città… torniamo alla proposta di Lazzaroni.

