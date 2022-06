x x

UBOLDO – CERRO MAGGIORE – E’ intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e l’automedica questa mattina poco dopo le 10 in via San Clemente a Cerro Maggiore per una sparatoria.

Al momento sono poche le informazioni confermate sull’evento violento avvenuto nei boschi tra Cerro Maggiore ed Uboldo dove è particolarmente fiorente l’attività di spaccio. Sul posto le pattuglie dei carabinieri della compagna di Saronno e di Legnano visto che la zona si trova proprio al confine dei due comuni.

L’area è stata momentaneamente interdetta al traffico per permettere prima i soccorsi poi i rilievi che saranno necessari per riscostruire l’accaduto.

Il ferito, di cui al momento si conosce solo l’età 35 anni, è stato portato in codice rosso elisoccorso all’ospedale di Varese.

(foto archivio)

