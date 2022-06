x x

SARONNO – Un momento di condivisione della passione per la corsa ma anche il primo grande evento sportivo che torna a pieno regime dopo gli stop della pandemia. E’ stata un grande successo per il Gap ma anche per il mondo sportivo saronnese la 37esima edizione della staffetta 24 per un’ora.

I VINCITORI

La presidente Annalisa Colombo con l’assessore Gabriele Musarò hanno premiato le squadre Azzurra Colombo con 948 giri, seguito da Club del Mesdì con 900 giri e Team Herbalife 850 giri. Tra gli oltre mille atleti i più veloci sono stati tutti dell’Azzurra Andrea Soffientini con 18,45 chilometri, Stefano Casagrande con 17,77 e Roberto Patuzzo con 17,65. Tra le donne Giovanna Terraneo (asd Marciatesi) 15 chilometri, Francesca Manfredi (Azzurra) 14,5 chilometri e Silvia Santini (Gap Saronno) 14,48.

Per la categoria Ultra l primi classificati sono stati per la 24 ore Emilia Kotkowiak, per la 12 ore Giovanna Carla Gavazzeni e per la 6 ore Francesca Ferraro. Per gli uomini i più veloci sono stati per la 24 Giuseppe Monegato, per la 12 ore Gastone Barrichello, per la sei ore Antonino Salerno

ORGANIZZAZIONE

Grande impegno da parte del Gap e di tutti i suoi volontari che si sono superati nell’organizzare l’evento rispettando tutti i requisiti di sicurezza ma anche gestendo la nuova sfida dell’ultra la gara competitiva vera novità di quest’edizione. Non sono mancati i ringraziamenti a tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione: “Teniamo a ringraziare l’Amministrazione per il sostegno fornito”.

TUTTE LE INFO DELLA 37ESIMA EDIZIONE

LA PARTENZA

LA STAFFETTA DEI BIMBI

I RISULTATI DELLA NOTTE

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn