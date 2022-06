x x

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – I volontari dell’Inox Team Saronno, della Rheavendors Caronno e del Legnano stanno facendo di tutto per fare sentire come a casa loro le ragazze delle rappresentative regionali italiane che da ieri e sino a domenica disputano sui campi saronnese, caronnese e legnanese le gare del “Trofeo delle Regioni”. In zona si disputa quello di categoria junior, ovvero under 15.

“Ieri la prima giornata di Torneo delle Regioni, e la squadra Little League Lombardia colleziona tre vittorie contro Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Veneto. Complimenti alle nostre saronnesi Francesca Carioti, Sofia Di Fonzo e Vittoria Nardini, e anche al nostro coach Laura Palaia. Ma, a Saronno, complimenti ai nostri super volontari che hanno permesso e stanno tutt’ora permettendo lo svolgimento di un torneo all’insegna del buon gioco e del divertimento!” Così i dirigenti dell’Inox Team Saronno.

Il programma di oggi e domani

Di seguito le partite di Junior League (under 15) che si svolgeranno a Saronno, Caronno Pertusella e Legnano (stessi orari).

Sabato 18:

h 11:00 e 14:00 partite di finale

Domenica 19:

h 11:00 partite di finale.

