CISLAGO – La locandina è pronta e tutti, dall’Amministrazione comunale al Did guidato da Rachele Grassi, stanno collaborando per l’organizzazione della Notte bianca.

Cislago propone sabato 9 luglio una lunga notte da vivere tutti insieme in paese con diverse proposte. Si parte ovviamente con l’apertura dei negozi per lo shopping sotto le stelle per proseguire con un doppio spettacolo delle fontane danzanti alle 22 e alle 24. Per trascorrere la serata Street Food, musica live e intrattenimenti.

L’iniziativa organizzata dal Did con l’Amministrazione comunale cislaghese e Confcommercio inizierà alle 18 e si protrarrà fino alle 2 di notte. “Il Did – conclude Rachele Grassi – continua la sua attività di coordinamento unendo commercianti e amministrazione per accogliere in festa l’estate 2022 a Cislago”.

