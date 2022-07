x x

CERIANO LAGHETTO – Tante presenze, anche di saronnesi, alla notte bianca organizzata a Ceriano Laghetto sabato 2 luglio. Le proposte (qui il programma) sono iniziate nel pomeriggio con eventi per i più piccoli per proseguire in serata con la possibilità di cenare seguita da musica e intrattenimento. Un evento che ha ritrovato subito l’energia e la familiarità che lo caratterizzavano prima della pandemia e che si è protratto fino alle ore piccole con tanto di spettacolo di magia del fuoco e i trampolieri alle 23. Gran finale alle 2 con il momento brioche.

A seguire in prima linea l’evento il sindaco Roberto Crippa e il vicesindaco Dante Cattaneo che con l’assessore Romana Campi hanno verificato che tutto si svolgesse nel migliore dei modi godendosi le proposte e i diversi momenti della festa con i propri concittadini.

Ecco alcuni scatti della serata

