Notte bianca, Cislago si organizza e si gode le fontane danzanti senza sprechi d’acqua potabile

CISLAGO – “Lo spettacolo principale della Notte Bianca di sabato 9 luglio a Cislago sono state le fontane danzanti. Vogliamo ricordare, e ringraziare, quanti hanno reso possibile che l’evento si tenesse senza sprecare acqua potabile”.

Sono le parole Giampaolo Mazzucchelli, assessore al Commercio, che spiega le attenzioni che la comunità cislaghese ha avuto sul fronte dell’uso dell’acqua per l’evento serale.

“Oltre che un ringraziamento ai commercianti aderenti e al Distretto del Commercio Antiche Brughiere che ha coordinato la manifestazione, prendiamo occasione per ringraziare anche la società Georisorse che ha messo a disposizione l’acqua del laghetto utilizzata all’interno della loro cava (acqua di prima falda non potabile) e l’impresa Simeoni che ha permesso il trasporto della stessa con una loro cisterna. Ricordiamo poi che l’acqua al termine dello spettacolo è stata ricaricata in cisterna per essere utilizzata in ambito agricolo”.

L’assessore spiega le motivazioni di questa scelta, impegnativa organizzativamente ma sicuramente necessaria: “La scelta di procedere con questa modalità ci ha consentito di non utilizzare acqua potabile stante la scarsità della stessa in questo momento di difficoltà idrica: un segnale di attenzione per i nostri concittadini e per l’ambiente”.

