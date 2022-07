x x

CERIANO LAGHETTO – Insolito incidente stamattina, mercoledì 13 luglio, in via Piave dove un camion ha perso una latta di vernice gialla. Nella caduta dal contenitore è uscito tutto il liquido che ha creato una chiazza gialla sul marciapiede.

Il conducente si è accorto dell’accaduto e si è subito fermato. Erano da poco passate le 9 quando è arrivata la polizia locale che si è occupata di rilevare l’insolito incidente.

Ovviamente gli agenti si sono attivati anche per mettere in sicurezza strada e marciapiede.

