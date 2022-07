x x

LIMBIATE – “Qualche settimana fa è arrivata da Milano la notizia tanto improvvisa quanto estemporanea che a settembre potrebbe fermarsi l’esercizio del “Freccia arancio” Limbiate-Milano. Per questo motivo il sottoscritto e la collega Paola Romeo di Limbiate abbiamo chiesto la convocazione di un’audizione urgente al Pirellone. E oggi c’è la data ufficiale: il 25 si raduneranno attorno ad un tavolo al Pirellone l’assessore comunale Censi, i tecnici dell’assessorato di Regione Lombardia e i sindaci dei Comuni afferenti”. Così il vicepresidente della Lega al Pirellone, Andrea Monti. Che aggiunge: “Colgo l’occasione per smentire alcune notizie infondate circolate in questi giorni, secondo cui l’assessorato regionale non avrebbe voluto salvare la metrotranvia. Non è vero, l’assessore Terzi non lo ha mai dichiarato ed anzi ha rivendicato l’impegno economico di Regione Lombardia per la realizzazione della futura metrotranvia che, a fronte di una spesa complessiva di 153 milioni di euro, stanzierà per due lotti 26,8 milioni di euro”.

“Regione Lombardia – conclude Monti – ha sempre fatto la sua parte e continuerà a farla, pur essendoci qualche problema legato all’aumento dei costi per tutte le opere. Per questo motivo chiediamo che il Governo si faccia carico di questa criticità: la soluzione dovrà essere la medesima messa in campo per supportare la realizzazione di tutte le opere pubbliche. Come consiglieri brianzoli chiediamo poi che si faccia di tutto per non interrompere l’attuale esercizio di un tram che ogni giorno è un punto di riferimento per oltre 2.500 persone”.

13072022