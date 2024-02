Cronaca

SOLARO – Un bello spavento per un agente della polizia locale di Solaro: quanto ha intimato l’alt ad una vettura in arrivo, è stato quasi investito. E’ successo lo scorso fine settimana: il conducente di una Mercedes classe A ha infatti tirato dritto ma è stato comunque pizzicato dalla videosorveglianza. Si tratta di un cittadino dell’Ecuador residente a Rho. Si è scoperto che l’auto non è coperta da assicurazione, dovrà rispondere anche di non essersi fermato all’alt delle forze dell’ordine e di guida senza cintura di sicurezza.

La vigilanza urbana ha conrestato sanzioni per oltre 1000 euro, ha decurtato la patente di 10 punti e sono state avviate le pratiche per il sequestor dell’auto in vista della definitiva confisca.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

20022024