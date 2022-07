x x

La polizia provinciale ha identificato anche 4 clienti

COGLIATE / CERIANO LAGHETTO – Operazione antidroga della polizia provinciale di Monza Brianza alle porte del Saronnese: a finire nella rete un marocchino di 40 anni, che è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacento, dopo essere stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. Gli agenti, ieri, durante un servizio di controllo nelle zone boschive alla periferia di Cogliate, fra l’interno e l’esterno dell’area del Parco delle Groane, hanno notato movimenti sospetti ovvero persone che si fermavano in zona defilita, lasciavano l’auto ed entravano a piedi nella macchia boschiva.

I tutori dell’ordine sono intervenuti, hanno fermato il pusher – tra l’altro volto già noto alla legge – e identificato 4 suoi clienti. Il fatto è accaduto nella zona al confine con Ceriano Laghetto, nei pressi di via Montecatini.

In base a quanto emerso dai successivi accertamenti il nordafricano, che si trovava in Italia senza permesso di soggiorno, aveva evitato l’espulsione facendo ricorso per “motivi di salute”

