ORIGGIO – Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno per spegnere l’auto della Vedetta lombarda, l’istituto di vigilanza privato che mercoledì ha preso fuoco ad Origgio.

Erano da poco passate le 19 quando il vigilantes a bordo della vettura, usata per uno dei tanti controlli che vengono realizzati a salvaguardia di negozi e aziende, ha notato del fumo uscire dalla parte anteriore del mezzo.

Ha accostato è sceso dall’utilitaria ed ha dato l’allarme. A rispondere alla sua chiamata, come detto, i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che, in poco meno di 40 minuti hanno avuto la meglio sulle fiamme. L’auto, ormai inutilizzabile è stata rimossa dal carroattrezzi al termine dell’emergenza.

