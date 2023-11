ORIGGIO – Mezzi di primo soccorso attivati oggi pomeriggio in via Stravazza nella zona industriale di Origgio per un incendio scoppiato intorno alle 1520. Secondo le prime informazioni a bruciare sarebbero state alcune batterie al litio stoccate in un magazzino esterno allo stabilimento principale.

Il personale ha subito dato l’allarme che ha mobilitato diversi mezzi di soccorso. Anche perchè da una prima informativa risultavano 6 persone coinvolte tutti uomini tra i 34 e i 52 anni. Sul posto è arrivato un mezzo per le emergenze, un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e la Sos di Uboldo.

Al momento nessuno degli uomini coinvolti sia stato portato al pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che si sono occupati di domare le fiamme.

L’intervento è durato oltre un’ora.

(foto archivio)

