SARONNO – Piove, stazione di Saronno centro di nuovo allagata (forse peggio del solito). Fotogallery.

Incendio di batterie al litio in un deposito. Coinvolti 6 lavoratori.

“Ma perchè il Comune non interviene?” E’ il quesito che il cronista si sente porre al parchetto comunale di via Biffi, ormai da mesi gli utenti – mamme e nonni che portano figli e nipotini – hanno denunciato le problematiche che si registrano nell’area verde, ma senza alcun riscontro. Nel tempo non è cambiato niente.

Da mesi ormai ogni volta che piove il palazzo municipale di piazza Repubblica si allaga vistosamente. Gli ascensori diventano impraticabili, così come le scale per andare al primo piano e i corridoi da quello che porta all’ufficio cultura a quello che porta alla zona dei Servizi Sociali.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

03112023