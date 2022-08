x x

SARONNO – Scontro auto-bici ieri alle 18 in viale Europa a Saronno: sul posto sono subito accorsi i soccorsi. Due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, una ragazza di 26 anni ed un uomo di 53 anni, nessuno è apparso in condizioni critiche ed i pazienti sono stati trasportati dall’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella all’ospedale saronnese per gli accertamenti del caso.

Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, i militari dell’Arma si sono occupati di fare defluire il traffico e di eseguire i rilievi dell’incidente al fine di chiarire dinamica ed eventuali responsabilità di quel che è successo.

L’incidente si è verificato nei pressi della rotonda dello svincolo di Uboldo-Origgio dell’autostrada A9, luogo particolarmente trafficato.

(foto archivio: precedente intervento dei soccorsi per un incidente in viale Europa alla periferia di Saronno)

