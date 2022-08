x x

COGLIATE – Si è svolto il primo incontro per programmare l’avvio dei lavori su Palazzo Rovelli e l’annessa piazza! A settembre partirà il cantiere per la realizzazione del primo lotto. Ottima notizia dunque per i cogliatesi, che non vedono l’ora di ammirare lo storico edificio nella sua originaria bellezza.

Grazie anche ai fondi statali ottenuti dal Comune sarà dunque possibile “mettere mano” all’antica dimora: nel corso del tempo il Comune si era già mosso per le pulizie dell’area dal verde incolto, non solo per una questione di decoro e tutela dello stabile ma anche per liberare la strada a tecnici, ingegneri e architetti per poi progettarne il restauro. L’obbiettivo è restituire la struttura ai cittadini, come sede del municipio e delle associazioni.

