x x

COGLIATE – Residente a Cogliate da pochi mesi un 25enne è finito nei guai perchè ritrovato in possesso di 3 dosi di hashish i carabinieri hanno anche scoperto che a casa aveva 160 grammi di hashish e 6 di marijuana.

Tutto è iniziato nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti dei carabinieri della tenenza di Cesano Maderno che hanno arrestato 25enne fermato a Cogliate durante un normale controllo alla circolazione stradale insieme ad altri due soggetti, a bordo di un’Alfa Romeo 147. Durante la perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di 3 involucri di hashish. Dai successivi accertamenti i militari della Tenenza hanno scoperto che l’uomo risultava domiciliato da pochi mesi in un’abitazione di Cogliate dove, nel corso della successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati 159 grammi di hashish, 6 di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn