SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta del centrodestra saronnese, ossia firmata da Maria Assunta Miglino delegata in commissione Cultura per Forza Italia, Claudia Sala rappresentante Lega e Flavio Armanini per Fratelli d’Italia in merito al commendo dell’assessore Laura Succi sugli eventi estivi.

Travisare la realtà e interpretare a modo proprio i fatti è un esempio triste di disonestà intellettuale e di pura propaganda.

È quanto si deduce dalla lettura del comunicato che l’assessore alla cultura ha dato alla stampa. Evidente la malafede nel racconto dei fatti, a partire dal bisogno di confermare l’apprezzamento nei confronti delle scuole di musica, quasi a lasciare intendere che le critiche riservate agli eventi della cultura fossero riferite anche alle scuole e ai professionisti e fossero tesi a sminuirne la loro professionalità.

Noi riteniamo che le scuole di musica del nostro territorio siano preziose realtà la cui professionalità nessuno possa mettere in dubbio.

L’espressione “di nicchia “ovviamente non era riferito agli eventi musicali, come l’assessore vuole far intendere ai lettori. Pur considerando che i 200 spettatori su 40000 abitanti non sono esattamente molti. Ma inevitabilmente, avendo organizzato nel giardino della Villa, non si poteva sperare di più.

Ciò che si è messo in evidenza è piuttosto la disorganizzazione che ha portato a un flop gli eventi in Piazza Avis (ben 5, in orari inusuali, che hanno visto una davvero scarsa partecipazione.) Curiosa la definizione, questa sì, dell’assessore, che li definisce “un esperimento”.

Un esperimento, peraltro non soddisfacente, per essere inteso come tale, deve essere un unicum, non reiterato e ribadito 5 volte come è accaduto. Inoltre quello che l’assessore chiama simpaticamente “esperimento “ sarebbe accettabile se fosse organizzato con i soldi propri, non con quelli della comunità!

Insoddisfazione è stata espressa su eventi di nicchia intesi in riferimento ad esempio al Festival della Filosofia (3 serate in Villa) o ai precedenti eventi commemorativi di Pasolini. L’ assessore a tal proposito non fa nessun riferimento agli esigui numeri che li hanno caratterizzati e che bene conosciamo. Forse perché dire che 20 o 30 sono stati i partecipanti al Festival della Filosofia in giugno e luglio e molto pochi in generale per PPP sarebbe come ammettere un altro flop in riferimento ai costi sostenuti.

Rimpolpare il numero degli eventi estivi di agosto, organizzati di rincorsa e non condivisi con la commissione cultura, riteniamo sia servito ad affollare il cartellone ma non certo a far dimenticare i diversi piccoli, ripetuti e costosi eventi per un pubblico esiguo, (di nicchia, appunto.)

Avere tanti soldi da spendere non significa che bisogna spenderli così. O se qualcosa non va bene, dire: “è stato un esperimento “!

Inoltre l’assessore afferma, con non poca immodestia: “Non ricordo estati in cui il numero e la qualità delle proposte fosse paragonabile“, dimenticando evidentemente tutti gli eventi delle passate estati saronnesi e le iniziative dedicate ai giovani, quasi dimenticati dall’assessore, come la Saronno Rock’nbeer e dimenticando gli eventi a cui lo stesso assessore Succi, in veste di presidente di Unitre, ha partecipato in collaborazione con la precedente amministrazione, affermando quindi indirettamente anche la scarsa qualità del proprio contributo, se così fosse.

Sul numero degli eventi l’assessore dimentica che l’impegno degli uffici in tempi passati era congiunto al commercio per l’organizzazione di tutte le numerose iniziative che riguardavano i giovedì di apertura serale dei negozi in tutta l’estate, (allora era così) con la collaborazione di associazioni culturali e musicali. Per non parlare della notte bianca.

Per quanto riguarda invece la lirica e i concerti ricordiamo che l’amministrazione Fagioli aveva voluto fortemente il Concorso Lirico Internazionale Giuditta Pasta, con Cecilia Gasdia presidente di giuria, a cui oltre cento erano state le iscrizioni di artisti provenienti da tutto il mondo. Dunque, non piccoli eventi in Villa, anche questa completamente rinnovata e aperta come percorso museale con la più vasta collezione di cimeli della mezzosoprano saronnese per volere del precedente assessorato, ma un unico grande evento aperto alla città e significativo esempio di marketing territoriale. Ci fermiamo qui, lasciando ulteriori riflessioni sui costi e sulle ricadute in altra sede e in altri momenti.

