SARONNO – Attimi di tensione ieri sera in piazza Cadorna davanti allo scalo ferroviario dove la polizia locale ha bloccato un tunisino 29enne irregolare accusato di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e anche di essere coinvolto nell’attività di spaccio che ha dato il via all’operazione.

Tutto è iniziato alle 18 quando alla centrale operativa della polizia locale di piazza Repubblica con alcune telecamere è stato notata l’attività di due stranieri che spacciavano nei pressi di una moto. La pattuglia inviata sul posto è intervenuta riuscendo, dopo un breve inseguimento, a bloccare uno dei due stranieri. I vigili sono riusciti a fermarlo malgrado il suo tentativo di fuga e l’aggressione agli agenti. Il giovane è stato fotosegnalato ed è risultato irregolarmente in Italia. Per lui è arrivata la denuncia a piede libero per resistenza e per ricettazione. Già perchè gli agenti, supportati dai colleghi arrivati dal comando, sono riusciti a recuperare la moto usata dai due complici. Era stata rubata qualche giorno fa e già ieri sera è stata restituita al legittimo proprietario un cittadino bustocco che aveva sporto denuncia per il furto.

