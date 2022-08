x x

SARONNO – Ha suscitato un vivace dibattito sui social quanto accaduto questa sera, sabato 13 agosto, allo scalo ferroviario di piazza Cadorna.

A raccontarlo il protagonista del soccorso. “Verso le 19 e 30, nella stazione di Saronno, un uomo sulla cinquantina era in evidente stato di ubriachezza e stava vagando sulla banchina dove si aspettano i vari treni. Il suddetto individuo ha perso l’equilibrio ed è caduto sui binari – ha spiegato il saronnese su un post su sei di Saronno se – Dopo essermi accertato che non vi fosse nessun treno in transito, mi sono subito recato a prestargli soccorso assieme ad un altro ragazzo per tirarlo su dai binari e riportarlo sulla banchina. Il signore continuava a non rispondere a delle semplici domande, come ad esempio come come si chiamasse o dove abitasse. Di fronte a una situazione del genere non ho potuto fare a meno di chiamare il 112, cui vanno tutti i miei più sentiti ringraziamenti”.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca che ha prestato le cure al 50enne che però si è rifiutato di farsi accompagnare al pronto soccorso.

Dalla disavventura è scaturita la riflessione del saronnese condivisa anche dagli utenti del gruppo: “La cosa che mi ha lasciato più sgomento è stata la reazione indifferente delle persone. Solamente in 2, me compreso, si sono adoperati per aiutarlo, mentre le restanti persone sono rimaste immobili a guardare l‘accaduto. Non posso di certo biasimarle, la paura li avrà certamente bloccati e gli avrà impedito di agire. Il senso di questo post è quello di invitare le persone ad agire chiamando le autorità competenti laddove non fosse possibile oggettivamente agire in prima persona. Mi auguro che se in futuro dovesse verificarsi nuovamente un episodio del genere, coloro che vi assistono mettano in pratica almeno in parte quando detto nelle precedenti righe”.

