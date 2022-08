x x

SARONNO – Il Centro Islamico di Saronno ha ospitato, lo scorso 16 agosto, il giornalista Othman Othman. Conduttore di programmi di successo dalla rete televisiva Al Jazeera, Othmane ha visitato i locali e la mostra del Centro, si è intrattenuto con i fedeli. “A conclusione della serata si è complimentato con i responsabili per il proficuo lavoro svolto – concludono dal centro islamico che hanno condiviso la visita con la città – per il dialogo intrapreso con la comunità e l’importante contributo sociale dato alla città e a tutta la società civile saronnese”.

Una grande soddisfazione per i responsabili della struttura di via Grieg punto di riferimento di migliaia di fedeli delle province di Varese, Milano, Como e Monza e guidata dall’imam Najib Al Bared. Il centro è da sempre aperto all’intera città organizzando corsi e attività in occasione del Ramadan ma anche durante l’anno.

