SARONNO – Oltre 750 saronnesi si sono prenotati per partecipare alla quarta edizione dell’Iftar, l’incontro e cena con la comunità saronnese promossa dal centro islamico di via Grieg in occasione del Ramadan. L’iniziativa, un vero momento di condivisione, conoscenza e convivialità, si conferma quindi un momento apprezzatissimo dai saronnesi. L’appuntamento è stasera dalle 18,30 al centro islamico di via Grieg

Grande soddisfazione per la comunità islamica saronnese che comprende fedeli e famiglie delle province di Varese, Monza, Milano e Como: “Più di 750 prenotazioni, cittadini, politici, istituzioni e tantissime associazioni per uno degli Iftar più belli d’Italia. Sono tra l’altro previsti interventi e premiazioni, opere di calligrafia, henné, mostre e tante altre bellissime attività”.

