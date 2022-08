x x

SARONNO – E’ stata la Mondo, azienda leader nel mondo dello sport per questo genere di interventi, a posare le nuove corsie del Paladozio la struttura di via Biffi a Saronno diventata il punto di riferimento per l’atletica indoor dell’intera Lombardia.

I lavori iniziati dopo Ferragosto, e finanziati con la variazione dell’agosto dell’anno scorso, hanno già visto la posa delle sette corsie dell’impianto. “I lavori sono iniziati con un intervento di pulizia della struttura compreso l’impianto di riscaldamento – spiega il presidente dell’Osa Marco Balestrini – quindi la posa delle corsie che sono blu e celesti richiamando i colori della città e della società”. Particolare attenzione all’aspetto estetico con il colore giallo usato per i percorsi laterali.

Sono 6 corsie per la corsa e una per il salto in lungo e triplo. Tra gli interventi anche la sistemazione delle porte antincendio. Anche Osa sarà in prima linea nel finanziare l’intervento: in particolare la società si occuperà della sistemazione della fascia di disimpegno tra le porte laterali e il campo d’allenamento dello stadio Colombo Gianetti.

Ma soprattutto la società finanzierà la realizzazione dei due banner da 8 metri che, con i loghi delle 6 discipline d’atletica quello dell’Osa e del Comune, arricchirano le due parenti principali della pista.

Insomma un miglioramento della parte tecnica della struttura anche con una cura per l’aspetto estetico. L’intervento dovrebbe concludersi nei prossimi giorni anche perchè l’inaugurazione è prevista per il 17 settembre in concomitanza con il grande evento ospitato da Osa.

Il weekend del 17 e 18 settembre verranno disputati allo stadio Colombo Gianetti di Saronno i campionati italiani assoluti di atletica leggera, finale nazionale B. Ovviamente il Paladozio, appena rinnovato, sarà un importante tassello della proposta saronnese in caso di maltempo.

