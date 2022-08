x x

SARONNO – Si riaccendono i riflettori sul tema dei parchi o meglio della manutenzione delle aree gioco e della loro “chiusura” ai bimbi che ne limita l’offerta. Al centro dell’ultima segnalazione l’area gioco di via Valtellina alle porte della Cassina Ferrara. L’isola gioco è chiusa con una rete da cantiere da oltre due mesi e proprio nel periodo estivo quando i bimbi in città potrebbero usufruirne di più. A rendere ancora più grande la frustrazione dei residenti il fatto che gli interventi di manutenzione non siano neanche iniziati. Proprio da questa circostanza nasce la segnalazione di un papà condivisa sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…”

“Parco giochi comunale via Valtellina: è da giugno che è chiuso per manutenzione ma ancora i lavori non sono iniziati. È da 1 anno e mezzo che ho segnalato su app Municipium che i giochi non sono sicuri e hanno bisogno di manutenzione. Risultato: è da 1 anno e mezzo che i bambini del quartiere hanno giocato NON in sicurezza ed è da 2 mesi che non possono giocare”.

A testimonianza delle proprie segnalazioni il papà saronnese condivide anche la sua schermata dell’app Municipium: in cui si vedono le segnalazioni chiuse anche se i problemi non sono stati risolti. E conclude: “Le segnalazioni dei cittadini vanno chiuse una volta che si fanno i lavori, non quando vengono prese in carico! Ah…dopo 539 giorni il lampione è ancora bruciato…”.

Qualche tempo fa a segnalare il problema dei parchi giochi erano state un gruppo di mamme che avevano stigmatizzato la scarsa manutenzione di quello del quartiere Aquilone e di quello di via Biffi che era stato ripulito in seguito alla segnazione. Stesso problema in via Monte Santo dove i giochi sono stati riparati dopo l’ironico cartello posizionato da un nonno.

