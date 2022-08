x x

SARONNO – Ancora una candidatura cislaghese per le elezioni del prosismo 25 settembre. Per la Camera corre anche Chiara Broli assessore ai Servizi alla Persona nella giunta in carica di Stefano Calegari. “Ho accettato la candidatura per le elezioni del prossimo 25 settembre al collegio varesino plurinominale alla Camera dei Deputati con la lista di “Noi moderati”, che raggruppa Noi con l’Italia, Udc, Coraggio Italia ed Italia al centro. Colgo anzitutto l’occasione per ringraziare chi ha avuto fiducia in me dandomi la possibilità non solo di affrontare questa nuova avventura ma anche di mettermi nuovamente al servizio del bene comune”

E continua: “Da parte mia vi sarà tutto l’impegno per affrontare un’esperienza così unica ed importante con le donne e gli uomini di questa lista unitaria del centro del centrodestra che vuole rappresentare chi crede nei valori della competenza, della concretezza, della responsabilità e dell’affidabilità. Fondamentale sarà sicuramente l’esperienza fatta sul territorio in questi anni come vicesindaco ed assessore che metterò a disposizione di tutta la squadra per fare in modo che prenda vita questo progetto politico basato su un programma e delle idee ben precise.

Vogliamo rappresentare quella tradizione politica dei cattolici popolari, dei liberali, dei liberal popolari e dei riformisti. Vogliamo dimostrare che i moderati ci sono, esistono, e che può ancora esistere la “moralità de fare”. Abbiamo la possibilità di rappresentare il nostro territorio dove si decidono le sorti del nostro Paese ed io sono pronta ad affrontare questa sfida con tutti coloro che vorranno essere al nostro fianco”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn