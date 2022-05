x x

CARONNO PERTUSELLA – Mattinata particolare, qualche giorno fa, per circa 150 alunni delle sette classi seconde dell’Ics “Alcide de Gasperi” di Caronno Pertusella: quattro ore da investire in attività utili e istruttive. Da qui, spiega Giovanni Salafia, “l’idea di coinvolgere noi volontari dell’Associazione nazionale carabinieri, già noti agli studenti caronnesi, per le molteplici iniziative poste in essere da qualche anno a questa parte; l’intento era di catturare la loro attenzione con argomenti e attività stimolanti e, allo stesso tempo, in linea con le loro aspettative. Obiettivo: essere cittadini responsabili; assumere comportamenti corretti, generati da varie situazioni in ambito scolastico. Quattro ore sono tante, ma, quando l’entusiasmo è grande, volano via in fretta e occorre stare molto attenti all’orologio, per non rischiare di non rispettare la tabella di marcia”.

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, alcune classi si sono riunite in palestra, altre nelle rispettive aule, per un momento di formazione su rischi e pericoli a scuola; analisi delle situazioni di criticità che possano verificarsi durante la permanenza a scuola e che costringano all’evacuazione (terremoto, incendio, fuga di gas); comportamenti da adottare o da evitare, al verificarsi di tali situazioni; cenni sull’utilizzo del numero unico emergenze (il 112); modalità di evacuazione.

“Rispettando quella che, ormai, è una linea da noi adottata in questi incontri, non si è trattato di lezioni con docenti in cattedra a citare regole e informazioni, ma incontri interattivi, in cui lo scambio di notizie e di consigli assomiglia più a un racconto fatto da fratelli più grandi, con il “condimento” di notizie e aneddoti rivenienti dalle tante esperienze vissute da noi Volontari durante i servizi, le esercitazioni e gli interventi in aiuto di persone in difficoltà.Due simulazioni di evacuazione hanno testato le conoscenze di ragazzi e Docenti, messi alla prova in una situazione di potenziale pericolo. Al termine, un briefing con i docenti per valutare insieme gli aspetti che potrebbero essere migliorati, per un’azione più sicura ed efficace. Dopo l’intervallo – riepiloga Salafia – due macrogruppi di studenti hanno potuto porre domande e chiedere curiosità su attrezzature, mezzi, modalità operative dei volontari e degli agenti della polizia locale caronnese, intervenuti con una pattuglia ed un’auto di servizio, per contribuire a questa bella esperienza di crescita e formazione. In chiusura, attestati di partecipazione per tutti i presenti e, da parte degli studenti e dei prof, una bellissima targa in legno, che affiggeremo nella nostra sede, a ricordo di una mattinata davvero coinvolgente e istruttiva… istruttiva non solo per i ragazzi, ma anche per chi ha dedicato loro del tempo e, da loro, ha ricevuto molto più che attenzione e curiosità”.

(foto: alcuni momenti dell’iniziativa)

08052022