Ceriano Laghetto, grande successo per la Festa del paese

x x

CERIANO LAGHETTO – Bilancio più che positivo per la Festa del paese, che si è tenuta nei giorni scorsi a Ceriano Laghetto. L’appuntamento tradizionale che celebra la dedicazione della chiesa parrocchiale, quest’anno ha potuto finalmente rivedere la presenza di molte persone agli appuntamenti, dopo le restrizioni del passato.

Dal pranzo di sabato in Villa Rita fino ai fuochi d’artificio di domenica sera e alla santa messa solenne del lunedì mattina con il vescovo Monsignor Luca Raimondi, sono stati tantissimi i cerianesi che hanno voluto vivere insieme con allegria la festa che unisce tutta la comunità. “Nei diversi momenti di questo ricco fine settimana, ho potuto condividere con tanti cerianesi le occasioni di incontro, di divertimento ma anche di spiritualità e devozione che sono legati alla nostra storia e ho incontrato grande entusiasmo – commenta il sindaco Roberto Crippa – E’ stato un fine settimana molto emozionante, per il quale ringrazio tutti coloro che hanno dato una mano e tutti i cerianesi che hanno voluto arricchirlo con la loro partecipazione”.

Soddisfatta anche l’assessore comunale alla Cultura e tempo libero Romana Campi che ha ricordato i diversi momenti organizzati durante la festa, dal pranzo allestito dai volontari di Villa Rita al gioco della Biblioteca civica il sabato pomeriggio, poi ancora il concerto tributo ai Queen di sabato sera accompagnato da bancarelle e street food, fino ai momenti religiosi organizzati dalla Parrocchia insieme alla pesca di beneficenza. “Voglio ringraziare anche le associazioni che hanno lavorato alla Notte bianca, Pro Loco, Ibbq, Villa Rita e Alpini, che hanno contribuito, con il Comune, allo spettacolo dei fuochi d’artificio sempre molto apprezzato”.

La festa si è conclusa lunedì mattina con la tradizionale messa solenne che ha visto anche la partecipazione dei sacerdoti nativi di Ceriano Laghetto o che hanno svolto qui parte del loro ministero.

I prossimi appuntamenti

Archiviata la Festa del paese, questo sabato sera è in programma in piazza Lombardia la “Cena in bianco”, mentre è stato fissato al prossimo 2 ottobre il ritorno della Festa dei cortili, anticipato a fine settembre dalla tradizionale Sagra di San Michele in frazione Dal Pozzo.

04092022