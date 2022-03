x x

CERIANO LAGHETTO – Riqualificazione dell’edificio della scuola primaria, riqualificazione dell’edificio della scuola secondaria, realizzazione di un nuovo edificio con un forte impulso al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti naturali rinnovabili: questi i contenuti del maxi progetto predisposto dall’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto.

Il tetto è un’aula a cielo aperto e spazio per eventi

Sono il sindaco Roberto Crippa ed il vicesindaco Dante Cattaneo ad entrare nei dettagli: “Il plesso disporrà di un piano terra dedicato a laboratori di scienze, musica ed arte; e di un primo piano con aula magna, sala teatro, mostre, convegni, biblioteca digitale. Infine, il tetto: è in realtà uno spazio polifunzionale per la didattica all’aperto con laboratorio di botanica, orto scolastico e spazi anche per eventi e concerti. Un progetto ambizioso, innovativo, quasi visionario dal valore di 7 milioni di euro con il quale abbiamo partecipato al bando “Spazio alla scuola” di Regione Lombardia. Ora incrociamo tutti le dita!”

(foto: gli amministratori di Ceriano Laghetto hanno predisposto il progetto per la nuova scuola)

