x x

CARNAGO – Oggi alle 13 a Carnago in via Giuseppe Verdi per cause in corso di accertamento la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. I pompieri hanno messo in sicurezza l’automezzo, estratto la donna che si trovava all’interno della vettura (il tettuccio è stato praticamente rimosso) ed hanno collaborato con il personale sanitario.

A restare ferita una 46enne: non è apparsa in pericolo di vita ma comunque ha riportato varie lesioni, è stato fatto arrivare l’elisoccorso da Como ed è stata infine trasportata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro; il mezzo – una utilitaria Renault Clio – è andato praticamente distrutto ed è stato rimosso con il carro attrezzi.

(foto: la scena del sinistro)

08092022