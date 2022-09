Ceriano Laghetto, al frutteto “Il tempo delle mele” con raccolta fai da te

x x

CERIANO LAGHETTO – Fino alla prossima fine di ottobre, il Frutteto del Parco di via Laghetto, sarà aperto ogni giorno dal martedì alla domenica per la raccolta “fai da te” di mele e pere. Sarà possibile raccogliere i frutti staccandoli direttamente dagli alberi per l’acquisto a peso. Per tutti anche l’occasione di scoprire il territorio e le sue ricchezze naturali. La raccolta potrà avvenire liberamente da martedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.30, mentre il sabato e la domenica, la raccolta sarà possibile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, negli spazi di via Laghetto.

Nel week-end sarà anche possibile pranzare su prenotazione con le specialità di salumi e formaggi del Trentino. Per partecipare alla raccolta, all’ingresso del frutteto, si riceverà una cassetta da riempiere con i frutti colti direttamente dalle piante. In base al mese, ci saranno varietà diverse in maturazione che verranno comunicate volta per volta.

“Anche quest’anno a Ceriano Laghetto c’è la possibilità non solo di osservare da vicino le piante di mele e pere che in questa stagione propongono i loro frutti, ma anche di diventare protagonisti della raccolta, passeggiando tra i filari di alberi scegliendo i preferiti e staccandoli direttamente dalla pianta per gustare un prodotto della terra freschissimo, genuino e veramente a chilometro zero – spiega il vicesindaco Dante Cattaneo – E’ un’occasione importante anche per coinvolgere i nostri bambini e accompagnarli nella conoscenza della ricchezza del nostro territorio”.

