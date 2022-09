x x

ORIGGIO – UBOLDO – Hanno notato l’auto contro il guard rail ed hanno dato l’allarme ma quando l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano è arrivata sul posto con l’auto infermieristica di Saronno hanno trovato l’abitacolo vuoto. E’ l’insolito epilogo dell’incidente avvenuto ieri sera intorno alle 21 lungo l’A9 autostrada Milano -Como nel tratto Origgio Uboldo all’altezza del bivio con l’A8 Milano-Varese.

Come detto l’emergenza è iniziata con una Ford Focus finita contro le barriere di protezione. Sul posto sono accorsi i soccorsi a partire dai vigili del fuoco ma dentro la vettura non c’era nessuno. Ambulanza e autoinfermieristica hanno presto fatto ritorno alla rispettive sedi mentre le forze dell’ordine hanno avvenuto gli accertamenti per risalire al proprietario dell’auto e al conducente che si è dileguato.

