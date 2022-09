x x

SARONNO – Mattinata di volantinaggio, ieri, fuori dalle scuole a Saronno per i candidati del Partito Democratico. Il senatore Roberto Rampi, insieme al cogliatese Vincenzo Di Paolo candidato alla Camera e alla saronnese Rosanna Leotta candidata al Senato, sono stati al liceo “G.B. Grassi” di via Benedetto Croce per incontrare gli studenti e presentare loro le proposte del Pd per i giovani.

“Per noi – dichiara Roberto Rampi, candidato come capolista alla Camera – l’investimento sulle nuove generazioni è fondamentale. Per questo tra le nostre priorità c’è quella di costruire spazi di dialogo con i giovani, momenti come quello di questa mattina fuori dal liceo”. “I giovani – aggiunge Vincenzo Di Paolo, cogliatese, anche lui candidato Pd – non sono una categoria di cui occuparsi ma una generazione a cui lasciare spazio. E per farlo concretamente occorre ascoltare la loro voce e portare avanti le loro proposte.”

“Il programma elettorale del Partito Democratico – spiega Di Paolo – è stato costruito in questo modo. Molte proposte, come ad esempio l’abolizione degli stage extra-curriculari e l’obbligo di retribuzione di quelli curriculari, sono nate nel confronto diretto con gruppi e movimenti di giovani.” Ai ragazzi del liceo è stato distribuito un volantino con la sintesi delle principali proposte del Pd, dalla dote di 10.000 euro ai 18enni, all’azzeramento dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato degli under35, dal fondo garanzia mutui e il contributo affitti di 2.000 euro, alla pensione di garanzia per chi ha carriere lavorative discontinue e precarie. “Si tratta di restituire il diritto al futuro ai più giovani – concludono i candidati del Pd – e la possibilità di costruirsi percorsi di vita autonomi e sicuri. È l’impegno prioritario del Partito Democratico”.

