Elezioni ’22 – affluenza ore 12: ecco tutti i dati di Saronno, Saronnese, Groane e Tradatese

x x

SARONNO – I seggi sono aperti dalle 7 di stamattina domenica 25 settembre per permettere a tutti i cittadini maggiorenni di esprimere il proprio voto. Al momento, la prima rilevazione della giornata, le percentuali sono in linea con il trend nazionale. A livello italiano ha votato il 19,22% degli aventi diritto proprio come i comune del nostro territorio.

Percentuali più alte si sono registrate a Cogliate e Misinto che ai seggi hanno registrato il 22,16 e il 22,47 degli aventi diritto mentre affluenza più bassa per Origgio 18,65% e Venegono Inferiore 18,61%. Arrivata al 21,47% l’affluenza a Saronno dove si sono registrate code ai seggi e anche in Municipio per il ritiro della tessera elettorale.

Affluenza sarà un parametro essenziale non solo per l’analisi della partecipazione ma anche per i risultati finali. Le urne si chiuderanno alle 23 quando inizierà lo spoglio. IlSaronno lo seguirà in diretta per tutti i comuni.

Affluenze ore 12 % Affluenze ore 12%

2018 Affluenza % totale

2018 Saronno 21,47% 20,58% 76,94 % Caronno Pertusella 19,61% 19,02% 77,03 % Uboldo 21,34% 22,44% 78,27 % Origgio 18,65% 20,25% 79,89 % Gerenzano 20,28% 17,43% 76,97 % Cislago 21,08% 22,46% 78,24 % Ceriano Laghetto 19,81% 20,07% 79,51 % Solaro 20,10% 19,26% 77,61 % Lazzate 20,94% 21,13% 79,52 % Misinto 22,47% 20,60% 77,05 % Cogliate 22,16% 21,63% 78,02 % Limbiate 19,12% 16,65% 71,11 % Tradate 21,75% 10,49% 76,91 % Venegono Superiore 19,41% 16,08% 75,63 % Venegono Inferiore 18,61% 20,40% 78,04 % Castiglione Olona 20,39% 22,67% 76,60 %

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn