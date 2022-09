x x

CISLAGO – Le amiche della squadra “Tre e un quarto, tra cui Elisa di Cislago, detengono ancora il titolo di campionesse del quiz televisivo “Reazione a Catena”, che va in onda tutti i giorni su rai 1. Tuttavia, nella serata di oggi, il bottino di 53.500 euro è sfumato sotto i loro occhi.

Si sono guadagnate nuovamente il titolo e, così, la possibilità di giocare ancora per la prossima serata stracciando la squadra delle “Tieni il tempo”, tre musiciste provenienti da Roma Ciampino: il risultato finale non ha lasciato scampo alle sfidanti, che hanno perso 4 a 17. Il montepremi delle Tre e un Quarto si moltiplica a 107.000 euro, ma ben presto viene dimezzato per ottenere l’indizio per la parola finale. Tuttavia, “confusione”, risultato dell’ultima catena, non viene indovinata, lasciando le campionesse a bocca asciutta.

In poco più di una settimana hanno raccimolato un montepremi di gettoni d’oro che supera i 100mila euro in gettoni d’oro. Se giovedì 15 settembre non hanno indovinato la parola e quindi sono rimaste a bocca asciutta il giorno prima erano arrivate a 60 mila euro. Ingente somma conquistata anche lo scorso lunedì 25 settembre, quando le tre ragazze hanno vinto oltre 34.000 euro.

