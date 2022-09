x x

CARONNO PERTUSELLA – Primo bilancio dell’incendio di ieri sera in via Alessandro Manzoni. Per cause da accertarsi, diverse rotoballe di fieno (circa un centinaio) sono bruciate in fiamme in un campo. Sul posto sono intervenute due autopompe dai distaccamenti di Tradate e Saronno, in supporto anche un autobotte dalla sede di Busto/Gallarate. Gli operatori hanno domato l’incendio nel corso della notte. I vigili del fuoco si sono da subito disposti a protezione di alcune abitazioni e della linea ferroviaria nelle vicinanze. Sul posto sono accorsi anche gli specialisti del nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dotati di droni, al fine di monitorare il rogo dall’alto.

