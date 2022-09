x x

SARONNO – È in arrivo nella giornata di domani, sabato primo ottobre l’icona sacra della Madonna di Fatima a Saronno. Il viaggio della statua, che tocca varie città di tutto il mondo, arriverà a Saronno dall’uno al 9 ottobre e sarà occasione di ritrovo e riflessione collettiva in tutta la città: alle 16 di sabato 1 ottobre la Madonna di Fatima giungerà al parco dell’Arcivescovile in elicottero, per poi percorrere l’itinerario che la porterà in tutte le parrocchie cittadine. L’icona itinerante porterà con sé un fitto calendario di iniziative e concerti, ma anche momenti di preghiera e di raccolta insieme a diverse e importanti autorità ecclesiastiche, tutte in visita a Saronno per l’occasione.

Il primo weekend

Sabato 1 ottobre alle 16 la Madonna di Fatima arriverà al parco del Collegio arcivescovile “Castelli”. In tale occasione si terrà il concerto solenne delle campane di tutta la città. Spazio poi alla processione di accoglienza parco Collegio Arcivescovile di via Lainati, passando per via Monsignor Castelli e piazzale del Santuario. A seguire la messa, presieduta da monsignor Claudio Galimberti, prevosto di Saronno, concelebrata dai sacerdoti di tutta la città. Tutte le messe vigilari della città sono sospese, tranne quella delle 20.45 in San Francesco.

Alle 10 di domenica 2 ottobre al Santuario, la Santa Messa Solenne sarà presieduta dall’arcivescovo Antonio Guido Filipazzi, nunzio apostolico della Santa Sede. La giornata di preghiera si concluderà alle 21 con il santo rosario meditato, presieduto da Vittorio de Paoli, assistente spirituale nazionale dell’apostolato Mondiale di Fatima.

Il tour nelle parrocchie

Lunedì 3 ottobre alle 7.30 sarà effettuato il trasferimento del simulacro nella parrocchia San Giuseppe. Dopo una giornata di preghiera e meditazione, l’icona raggiungerà alle 10 la chiesa Prepositurale, dove, alle 21, si terrà la santa messa solenne presieduta da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano.

Nella prima mattinata di martedì 4 ottobre l’icona raggiungerà la parrocchia di San Giovanni Battista dove, alle 18, si terrà la santa messa solenne presieduta dal vescovo Luca Raimondi, vicario episcopale della zona di Rho. Sarà sempre il vescovo Luca Raimondi a presiedere la processione mariana aux-flambeaux che partirà alle 21 dalla chiesa di San Giovanni Battista.

La statua all’ospedale

Dedicata all’ospedale la giornata di mercoledì 5 ottobre: il simulacro raggiungerà la chiesa dell’ospedale alle 9.30; alle 10 il prevosto di Saronno presiederà la messa e l’adorazione eucaristica. Alle 10.45 avrà inizio la processione del simulacro intorno ai padiglioni dell’ospedale. Alle 11.30 la statua raggiungerà la parrocchia della Regina Pacis: qui alle 18.30 si terrà un breve momento di preghiera e testimonianza per gli sportivi, con la partecipazione di un campione dello sport; alle 20:30 avrà luogo la Santa Messa Solenne, presieduta da Giuseppe Vegezzi, vescovo ausiliare di Milano, vicario episcopale zona di Varese. Alle 21.15 la giornata di preghiera si conclude con una processione mariana aux-flambeaux a partire dalla chiesa Regina Pacis. Alle 17.30 di giovedì 6 ottobre il simulacro sarà trasferito alla parrocchia della Sacra Familia, dove alle 18.30 si terrà la messa presieduta da don Riccardo Pontani, decano del decanato di Saronno. Alle 21 in Prepositurale si potrà ascoltare il concerto d’organo, eseguito da Alessandro Giulini, patrocinato dall’Amministrazione.

L’ultimo weekend

Venerdì 7 ottobre nella parrocchia della Sacra Familia presenzierà il cardinale Francesco Coccopalmiero: alle 16 si terrà durante la santa messa, l’unzione degli infermi, da lui presieduta. Sabato 8 ottobre il simulacro tornerà nella chiesa Santi Pietro e Paolo: da qui, dopo una giornata di preghiera, alle 20.45 si terrà la processione mariana cittadina aux-flambeaux, presieduta dall’arcivescovo Georg Gänswein, prefetto della casa pontificia e segretario particolare del Papa emerito Benedetto XVI. Domenica 9 ottobre si terrà l’ultimo giorno di manifestazioni e ultimo giorno di permanenza della madonna di Fatima a Saronno. Alle 10 l’arcivescovo Georg Gänswein presiederà la messa in Prepositurale e alle 15.30 sarà lui a concludere la giornata di preghiera con la preghiera di congedo e la consacrazione di Saronno al cuore sacro di Maria. A seguire una processione di congedo accompagnerà la statua sacra verso il palazzetto dello Sport Ugo Ronchi.

