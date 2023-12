Città

SARONNO – Una gru è stata posizionata in via Leopardi, ieri, per l’avvio delle opere di rifacimento – anche su quel lato – del tetto delle strutture della Casa parrocchiale adiacente la chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo; la parte dello stabile dove c’è l’ingresso principale in piazza Libertà è già da qualche tempo circondata dai ponteggi. Si tratta di eseguire opere consistenti, recentemente il prevosto monsignor Claudio Galimberti aveva parlato di una spesa prevista attorno ai 200 mila euro. Bisogna infatti porre rimedio ai tanti danni che si è lasciato alle spalle il maltempo della scorsa estate: in particolare le due forti grandinate e la tromba d’aria di fine luglio hanno devastato i tetti di tanti stabili pubblici e privati, le strutture della comunità pastorale non sono rimaste “immuni”.

Nei giorni scorsi sono iniziati anche i lavori di rifacimento dei tetti delle strutture – oratorio e spazi parrocchiali – che circondano il Santuario della Beata vergine dei miracoli di piazza Santuario a Saronno; in quel caso la spesa prevista è di 300 mila euro.

