SARONNO – Con il ringraziamento condiviso sulla propria pagina Facebook “Augusto Airoldi sindaco di Saronno” il primo cittadino è reso noto l’omaggio che gli ha fatto da “un gruppo di saronnesi”.

Airoldi dopo aver ringraziato i concittadini ha condiviso il loro messaggio: “”Noi siamo quelli della stella di Natale gigante. Dalla stampa apprendiamo che questi sono giorni difficili per lei. Non molli sig. Sindaco! Noi siamo con lei! Un gruppo di saronnesi”.

Il riferimento va ovviamente delle crisi che nell’ultima settimana hanno interessato la sua Amministrazione: dalla dichiarazione di Medici Insubria che ha smentito tutte le dichiarazioni di Airoldi in merito alla Casa di comunità (a cui il sindaco ha risposto parlando di un fraintendimento) alla nomina come commissario retribuito di un congiunto di un assessore (in questo caso ha risposto l’amministrazione parlando di una scelta legittima e della rinuncia per motivi di lavoro dell’interessata).

A far discutere in città anche l’adozione della Giunta del “palazzo” in via Genova e i problemi legati all’utilizzo dello stadio Colombo Gianetti da parte dell’Fbc Saronno dalle condizioni del campo a quelle della tribuna.

