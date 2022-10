x x

SARONNO – Con appelli per le vocazioni, per la pace ma anche perchè malgrado le difficoltà le nostre famiglie rimangano unite e serene si è concluso nel pomeriggio di domenica 9 ottobre il lungo tour della statua della Madonna di Fatima a Saronno. Arrivato lo scorso primo ottobre in elicottero il simulacro è ripartito in auto dal collegio Arcivescovile per Ostuni noto centro turistico in provincia di Brindisi in Puglia.

Nel weekend la statua è rimasta nella Prepositurale dove si sono susseguiti momenti di preghiera e di riflessione guidati ed ispirati da Georg Gänswein, prefetto della casa pontificia e segretario particolare del Papa emerito Benedetto XVI. “Abbiamo accolto la Madonna con entusiasmo, gioia e fede e con questi stessi sentimenti la lasciamo partire perché ci ha fortificato e rafforzato questo percorso” ha riassunto prima della benedizione finale il vescovo.

Dopo la processione con le fiaccole di sabato sera che ha letteralmente illuminato il centro, domenica spazio alla messa solenne alle 10 mentre nel pomeriggio i fedeli si sono ritrovati sempre in Prepositurale per il congedo dalla statua e la consacrazione della città al sacro cuore di Maria.

Terminato il rito la statua è stata portata in piazza Libertà dal servizi di sicurezza della Prepositurale e caricata sul mezzo della Protezione civile di Saronno. E’ stata scortata dalla polizia locale e da pattuglie di quella di stato al collego Arcivescovile Castelli da dove ha definitivamente lasciato la città.