CERIANO LAGHETTO – Truffatori e ladri hanno fatto il “pieno” a Ceriano Laghetto: in due, finti “tecnici” dell’azienda del gas, hanno raggirato una coppia di anziani, parlando di una perdita di metano e riuscendo a farsi consegnare gli ori di famiglia, mentre i complici sono saliti al piano di sopra, hanno aperto con la fiamma ossidrica la porta blindata dell’altro appartamento, quello del figlio dei pernsionati, e lo hanno svaligiato. E’ successo qualche giorno fa in una villetta a poca distanza dal centro del paese.

Sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine, i responsabili potrebbero essere le stesse persone già viste all’opera recentemente sempre nella zona.

20102022