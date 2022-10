x x

SARONNO – Ieri alle 7.40 l’ennesimo incidente col monopattino in città. E’ successo in corso Italia, è rimasto ferito un ragazzo di 16 anni, soccorso sul posto da una ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Legnano per le cure e gli accertamenti del caso; le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

Si tratta, negli ultimi tempi, dell’ennesimo incidente col monopattino che si verifica in città, diversi sinistri sono infatti avvenuti negli ultimi mesi, sia in zona centrale che in periferia. Si tratta sempre di monopattini privati; per ora il Comune, proprio per questioni legate alla sicurezza stradale, non è intenzionato ad autorizzare in città l’avvio di servizi di noleggio.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

26102022