SARONNO – E‘ il Meda la squadra da battere nel campionato juniores u19 di Fascia B, ma nella scia dei brianzoli ci sono anche i biancocelesti del Fbc Saronno. Oggi l’anticipo della 9′ giornsta con Muggiò-Db Cesano Maderno, sabato in campo alle 15 Esperia Lomazzo-Bovisio Masciago; i saronnesi alle 17.30 in casa allo stadio di via Biffi contro il Portichetto Luisago. Alla stessa ora gioca anche la Gerenzanese, in casa contro il Menaggio mentre il posticipo è alle 17.45 con Rovellasca 1913-Sc United.

Meda 21 punti, Muggiò 19, Esperia Lomazzo 17, Fbc Saronno 16, Itala 15, Menaggio e Gerenzanese 14, Varedo e Sc United 12, Bulgaro 11, Rovellasca 1910 10, Bovisio Masciago 7, Base 96 Seveso 6, Db Cesano Maderno e Pro Olgiate 4, Portichetto Luisago 1.

Nel turno precedente si segnala l’1-1 fra Cesano Maderno e Gerenzanese, la vittoria esterna dell’Esperia Lomazzo a Seveso (2-4), la sconfitta interna del Sc United a Cesate contro il Muggiò (1-2), quella del Rovellasca a Varedo (5-3) e la netta vittoria del Saronno in casa contro la Pro Olgiate (3-0).

(foto Fbc Saronno/Andrea Elli: la juniores del Fbc Saronno in azione di gioco)

28102022